Hakan Fidan: Irak’ta yaşananlar endişe verici

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’ta yaşanan son hadiselerin “çok endişe verici” olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda açıklamalarda bulundu.

İran’ın Erbil’de sivilleri hedef alan füze saldırıları, Irak ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere ilişkin Hakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Dün 'risk' dediğimiz, bugün artık gerçek oldu. Kızıldeniz, Yemen, Lübnan, Irak, Suriye, İran ve Pakistan'daki son hadiseler çok endişe vericidir. Bu tırmanışın, kimsenin kolay kolay kaçamayacağı jeostratejik bir girdaba dönüşme potansiyeli bulunmaktadır."

Orta Doğu’da çatışmanın coğrafi olarak tırmanmasının önlenmesi üzerinde de hassasiyetle durduklarını ifade eden Fidan, Türkiye’nin, olası bir yayılmanın riskleri konusunda müteaddit defa uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

Öte yandan ABD güçleri, dün gece saatlerinde Irak'taki Ketaib Hizbullah ve diğer İranlı silahlı gruplar tarafından kullanıldığı iddia edilen 3 üssü hava saldırılarıyla hedef almıştı.