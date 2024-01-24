Politika

Selahattin Demirtaş, rahatsızlanan annesi için Diyarbakır'a götürüldü

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kürdistan Selahattin Demirtaş Diyarbakır

HABER MERKEZİ 

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hastaneye kaldırılan annesini görmesi için Diyarbakır’a götürüldü.

Hava yoluyla Diyarbakır’a götürülen Demirtaş'ın hastane ziyareti sırasında çok sayıda özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri, zırhlı araçlarla hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır’a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır.” denildi.

Demirtaş'ın hastane ziyareti sırasında geniş güvenlik önlemi alındı

Demirtaş, yaklaşık 3,5 saat hastanede kaldı. Saat 23.30 sıralarında Demirtaş, yine yoğun güvenlik önlemleri altında hastanenin giriş kısmından çıkartılarak, hazırda bekleyen "Kirpi" diye tabir edilen zırhlı araca bindirildi.

Demirtaş, polis ve jandarma akiplerinin eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Havalimanına götürüldü.

Demirtaş'ın hastane ziyareti sırasında geniş güvenlik önlemi alındı

 

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