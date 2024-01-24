Moğolistan-Gaz yüklü tanker patladı

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Moğolistan'da bir pazar yeri yakınında 60 ton sıvılaştırılmış doğal gaz yüklü tanker patladı.

Moğolistan Acil Durum Bakanlığı, olayda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı. Patlamanın ardından çevrede büyük bir yangın çıktı.

Reueters'ın haberine göre Moğolistan Acil Durum İdaresi Ofisi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, patlama sonrası Dunjingarav pazarı yakınlarında çıkan yangında en az 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yangın söndürme çalışmalarına 600'ü aşkın itfaiye çalışanı ve 100 araç katılırken, yangının çalışmalar sonucunda söndürüldüğü açıklandı.

İlk belirlemelere göre 3'ü itfaiye görevlisi olmak üzere en az 6 kişi yaşamını yitirdi.