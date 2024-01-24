Politika

Şexan'da halk İran'ın Erbil saldırılarına karşı sokakta

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kürdistan Erbil saldırı İran Şexan

Şexan ilçesinde, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak amacıyla toplu gösteri düzenlenecek.

Duhok’un Şexan ileçsinde vatandaşlar, İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınamak amacıyla, “Füzelerle bizi korkutamaz, irademizi zayıflatamazsınız” sloganıyla yerel saatle 10.30’da sokaklara döküldü.

İran Devrim Muhafızları, 15 Ocak Pazartesi günü gece saat 23.30’da Erbil’de sivillerin de bulunduğu birçok noktayı balistik füzelerle hedef almıştı.

Saldırılarda, aralarında Kürt iş insanı Peşraw Dizayi ve küçük kızının da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybederken, birçok sivil de yaralanmıştı.

İran’ın sivilleri hedef alan saldırılarına karşı Erbil, Soran, Duhok, Zaho, Halepçe ve Ranya’da gösteriler düzenlenmişti.

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