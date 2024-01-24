Politika

İYİ Parti’nin İstanbul adayı Kavuncu oldu

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türkiye İYİ Parti Meral Akşener İstanbul Balıkesir

HABER MERKEZİ 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, "sürpriz" diye tarif ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Turhan Çömez'in aday olduğunu duyurdu.

"Milletvekillerimizi şehirlerden aday yapmak istemiyordum." diyen Akşener, "Fatih Koca'ya talimat verdim, Sincan Belediye Başkan adayımız." diye konuştu.

51 yaşındaki Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanı olarak görev yapıyor.

İYİ Parti'nin adayı Kavuncu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı Murat Kurum, İBB için yarışacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da Cengiz Topel Yıldırım oldu.

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