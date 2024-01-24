İngiltere Büyükelçisi, ülkesinin İran saldırısına ilişkin tutumunu Başkan Barzani'ye aktardı

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İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hitchen, İran’ın Erbil’de sivilleri hedef aldığı füze saldırılarında şehit düşenler için Başkan Mesud Barzani’ye başsağlığı diledi.

Başkan Barzani, bugün Salahaddin'de İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Hitchen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İran’ın Erbil’de sivilleri hedef aldığı füze saldırılarında şehit düşenler için Başkan Mesud Barzani’ye başsağlığı dileyen Hitchen, ülkesinin, özellikle masum sivilleri hedef alan bu tür eylemlere karşı tutumunu dile getirdi.

Bölge ile Irak'taki son güvenlik ve siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani tarafından oluşturulan komitenin, saldırılarla ilgili gerçekleri araştırıp ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmalara dikkat çekildi.

Başkan Barzani ise İngiltere Büyükelçisi ve hükümetine tutumlarından dolayı teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi halkına karşı gerçekleştirilen insanlık dışı eylemlere ilişkin endişelerini yineledi.

Başkan Barzani, Sudani'nin saldırın ardından sergilediği ciddi tutumu takdir etti.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Hükümeti arasındaki ilişkiler, Ninova ve Şengal’deki güvenlik durumu ile Şengal Anlaşması'nın uygulanmasının önemi de ele alındı.