Politika

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Yakut görevini tamamladı

Başkan Barzani, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Yakut'u kabul etti
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Başkan Barzani, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Yakut'u kabul etti
Başkan Barzani, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Yakut'u kabul etti
kürdistan Mevlüt Yakut Kürdistan Bölgesi başkan mesud barzani

HABER MERKEZİ 

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, görevinin sona ermesi vesilesiyle Başkan Mesud Barzani’yi ziyaret etti.

Kürdistan Bölgesi’nde görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakut, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin devamlılığı ve gelişimine değindi.

Mevlüt Yakut’a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletip yeni görevinde başarılar dileyen Yakut, tüm sektörlerde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Bölge ve Irak’taki durum, son gelişmeler ile gerginlikler de görüşmede ele alınan konular oldu.

Başkan Barzani, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Yakut'u kabul etti
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