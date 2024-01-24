Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Yakut görevini tamamladı

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Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, görevinin sona ermesi vesilesiyle Başkan Mesud Barzani’yi ziyaret etti.

Kürdistan Bölgesi’nde görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakut, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin devamlılığı ve gelişimine değindi.

Mevlüt Yakut’a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletip yeni görevinde başarılar dileyen Yakut, tüm sektörlerde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Bölge ve Irak’taki durum, son gelişmeler ile gerginlikler de görüşmede ele alınan konular oldu.