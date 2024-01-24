Politika

Kremlin'den İsveç onayına ilişkin açıklama

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dünya Kremlin İsveç NATO

HABER MERKEZİ 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin başvurusunu onaylamasının Türkiye'nin “egemen kararı olduğunu” belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Peskov, TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamada çıkan “kabul” kararına ilişkin gazetecilere  açıklamada bulundu.

Peskov, "Bu Türk parlamentosunun kararı. Türkiye hala Kuzey Atlantik İttifakı'nın üyesi, bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın kendi yükümlülükleri var ve İttifak'taki müttefikleriyle kendi müzakere süreçleri var. Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır." dedi.

Ne olmuştu?

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Genel Kurul'daki oylamada 287 kabul, 55 ret oyu kullanılmıştı.

Aralık ayında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya'nın askeri planlamalarını, İsveç'in er ya da geç tam teşekküllü bir NATO üyesi olacağını hesaba katarak yaptığını vurgulamıştı.

Rusya’nın İsveç’in NATO üyeliğinin er ya da geç kabul edileceğini beklediğinin altını çizen Gruşko, “NATO ve müttefikler arasındaki ilişkileri dikkate alarak, stratejik bir bakış açısıyla elbette İsveç'in er ya da geç ittifaka katılacağını varsayıyoruz. Bu, NATO savunma sistemindeki coğrafi boşlukları ortadan kaldırmak açısından ittifak için çok önemli. Dolayısıyla biz askeri planlarımızı İsveç'in ittifaka üye olacağını ve tamamen entegre olacağını varsayarak hazırlıyoruz.” demişti.

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