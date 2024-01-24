Politika

İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'da

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İbrahim Reisi
İbrahim Reisi
türkiye İran Ankara

HABER MERKEZİ 

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya ulaştı.

Türk basınında yer alan haberlere göre Reisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya götüren uçak, saat 13.54'te Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Ankara ziyaretinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Haberler göre Erdoğan ile Reisi arasındaki resmi görüşmenin ana gündemini, “PKK ile mücadelede iş birliği” oluşturacak.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeler, Irak, Suriye, Kafkasya, Afganistan ve Ukrayna'daki durum gibi bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

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