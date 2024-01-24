Politika

Erbil’de Çin Vize Merkezi açıldı

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kürdistan Çin vize Erbil

HABER MERKEZİ 

Çin Vize Merkezinin açılışı, Çin’in Erbil Başkonsolosluğunda düzenlenen resmi törenle gerçekleştirildi.

Tören, Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Çin’in Bağdat Büyükelçisi Cui Wei ve Çin’in Erbil Başkonsolosu Liu Jun’inn katılımıyla Çin’in Erbil Başkonsolosluğunda düzenlendi.

Vali Xoşnaw, törende yaptığı açıklamada, Kürdistan halkının sabırsızlıkla beklediği Çin Vize Merkezinin açıldığını belirtti.

Xoşnaw, Kürdistan Bölgesi ile Çin arasında, başta ticari ve endüstriyel olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini kaydetti.

“Vatandaşlara, turistlere, iş adamlarına ve yatırımcılara kolaylık sağlamayı amaçlayan Kürdistan Bölgesi sakinleri için Erbil'de Vize Merkezi'nin açılması büyük önem taşıyor.” diyen Xoşnaw, “Çin'den talebimiz her zaman vatandaşlarımızın vize almak için Bağdat'a ya da İstanbul'a gitmesine gerek kalmamasıydı ama artık Erbil vatandaşlarının Çin'e online vize alabilmesi sevindirici.” ifadesini kullandı.

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