Başbakan Barzani: 2024 yılı sonunda finansal hizmetlere erişim yüzde 35'e ulaşacak

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, ATM’ler sayısının neredeyse iki katına çıktığını belirterek, 2024 yılı sonunda finansal hizmetlere erişimin yüzde 35'e ulaşacağını bildirdi.

Başbakan Barzani, 24 Ocak Çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, özel bankalarla ortaklaşa ATM’ler sayısının neredeyse iki katına çıktığını kaydederek, “2024 yılı sonuna kadar Kürdistan Bölgesi'nde finansal hizmetlere erişim oranı yüzde 5'in altından 35'e çıkacak.” ifadelerini kullandı.

Financial inclusion in the Kurdistan Region will grow from less than 5% today to 35% by the end of 2024.



That’s why the ATM network, a critical piece of the journey, has nearly doubled in size through our partnerships with private banks.#هەژماری_من pic.twitter.com/4q7zI2jISc