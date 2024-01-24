Kürdistan Bölgesi müzakere heyeti, petrol ve gaz şirketleriyle bir araya geldi

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Kürdistan Bölgesi müzakere heyeti, Irak Petrol Bakanlığına gerekli bilgi, veri ve belgeleri sunduğunu bildirdi.

Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Umed Sabah, Kürdistan Bölgesi müzakere heyeti ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının üst düzey ekibinin, 24 Ocak 2024 Pazar günü petrol ihracatının yeniden başlaması konusunu ele almak üzere petrol ve gaz şirketleriyle bir araya geldiğini ifade etti.

Bakanlar Kurulu binasında gerçekleştirilen toplantıda, Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasında bütçe ve petrol yasalarına ilişkin müzakerelerdeki son gelişmelerin yanı sıra, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bölgenin anayasal haklarını savunma çerçevesinde sorunların çözümüne yönelik attığı adımlar ele alındı.

Toplantıda, Kürdistan Bölgesi’nin kökten çözüme yönelik arzusunun vurgulandığını belirten Sabah, müzakere heyetinin gerekli bilgi, veri ve belgeleri Irak Petrol Bakanlığına sunduğunu söyledi.

Toplantıda, Kürdistan Bölgesi'nin petrol ihracatına en kısa sürede yeniden başlama isteği yinelenerek, bunun aynı zamanda petrol üretimi ve sevkiyatının maliyetleri konusunda tüm tarafların ortak bir anlayışa sahip olmasını da gerektirdiği vurgulandı.

Petrol şirketlerinin son yıllarda karşılaştığı ve ekonomik durum nedeniyle kendileri için yaratılan zorluklar da görüşüldüğü toplantıda, şirketlerin direnişine işaret edilerek, mevcut engeller karşısında Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile birlikte çalışmalarının daha başarılı olacağına dikkat çekildi.