ABD'den Irak Hükümetine mektup

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Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminden Irak hükümetine bir mektup gönderildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı 24 Ocak 2024 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Irak hükümetine gönderilen mektubun içeriğini görüşmek üzere toplanacağı, toplantının ardından ilgili tarafların gerekli adımlar atacağı ifade edildi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski'nin, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün yaptığı görüşmede söz konusu mektubu teslim ettiği bildirildi.

ABD güçleri, 24 Ocak Sabah saatlerinde Irak'taki Ketaib Hizbullah ve diğer İranlı silahlı gruplar tarafından kullanıldığı iddia edilen 3 üssü hava saldırılarıyla hedef aldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıların İran destekli güçler tarafından Irak ve Suriye'deki ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerine yönelik bir dizi saldırıya doğrudan yanıt olduğu açıklamasında bulundu.

Söz konusu hava saldırılarında, silahlı grupların füze ve insansız hava aracı (İHA) eğitim alanlarının bombalandığı belirtildi.