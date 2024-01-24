Politika

ABD: Güçlerimiz Irak'ta kalacak

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel
Irak ırak ABD

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, güçlerinin Irak'ta kalacağı ve kendilerini savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında ABD askerlerinin varlığına dair açıklamada bulundu.

ABD askerlerinin Irak'ta kalacağını belirten Patel, “Irak’taki askerlerimizi savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik son saldırılara yanıt olarak, Irak'ta milislere ait üç karargahı hedef aldıklarını aktaran Patel, ABD'nin Irak hükümetiyle sürekli temas halinde olduğunu ifade etti.

ABD güçleri, 24 Ocak Sabah saatlerinde Irak'taki Ketaib Hizbullah ve diğer İranlı silahlı gruplar tarafından kullanıldığı iddia edilen 3 üssü hava saldırılarıyla hedef almıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıların İran destekli güçler tarafından Irak ve Suriye'deki ABD ve Uluslararası Koalisyon güçlerine yönelik bir dizi saldırıya doğrudan yanıt olduğu açıklamasında bulunmuştu.

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