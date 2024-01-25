Başak Demirtaş’ın adaylığı bugün DEM Parti'de görüşülecek

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün, Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adaylığı için “Parti uygun görürse düşünebilirim.” açıklamasını görüşecek.

Türkiye genelinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere iki buçuk aydan az bir süre kala siyasi partilerin adayları belli oluyor.

Gözlerin çevrildiği kent olan İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı Murat Kurum arasında geçmesi beklenen yarışa İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu da dahil olurken, DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın olası adaylığının ise seçimde tüm dengeleri değiştirebileceği yorumları yapılıyor.

Yedi yıldır Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın Artı Gerçek'ten İrfan Aktan'a İBB başkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı "Halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz." açıklaması siyasetin de gündemini değiştirdi.

Bu açıklama sonrası CHP'de gözler DEM Parti'nin kararına çevrildi. DEM Parti'ye de sürpriz olduğu belirtilen Başak Demirtaş'ın bu açıklamasının parti kurullarında değerlendirilecek.