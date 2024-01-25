İçişleri Bakanlığı: PKK, Kürdistan Bölgesi’ne karşı bölgesel komploların bir parçası olmuş

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Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ne karşı bölgesel komploların bir parçası haline geldiğini belirterek, Zerevani güçlerine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, PKK medyasının Duhok’un Amedi ilçesinde, Peşmerge Güçlerinin kendilerine saldırı düzenlediğine dair asılsız haberler yayınladığı konusunda bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Buradan Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına ve tüm dünyadaki Kürtlere duyurmak isteriz ki bugün PKK savaşçıları, Türkiye’nin onlarca kilometre uzaklıktaki Amedi bölgesinde, Kürdistan Bölgesi’nin resmi ve anayasal kurumlarına saygı duymadan, Zerevani güçlerinin kontrol noktasına geçmiş, ardından aynı noktaya füzeyle saldırmıştır. Peşmerge Zerevani güçleri de kendilerini savunmuştur.” ifadeleri yer aldı.

PKK’nin söz konusu girişiminin, “bölgenin huzuru ile güvenliğini yok etmeye yönelik saldırı ve eylemlerden biri” olduğu kaydedilen açıklamada, “Malesef, Kürdistan Bölgesi’ne karşı bölgesel komplonun bir parçası olmuşlardır.” sözleri kullanıldı.

Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan tüm saldırılara “şiddetle karşıyız” olunduğu vurgulanan açıklamada, Kürdistan Bölgesi’ndeki güçlerin kendilerini koruma hakkının “saklı” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi, bölgesel sorunların çözümü için bir arena olamaz ve biz her zaman için sorunların çözümü, barış ve huzurun sağlanması adına tüm çabaları destekleyeceğiz.” denildi.