Biden’dan F-16 mektubu: "İsveç sürecinin tamamlanmasıyla Kongreye resmi bildirimde bulunacağız"

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ABD Başkanı Joe Biden Kongre’nin her iki kanadına yazdığı mektupta, İsveç’in NATO’ya katılımına onay süreci tamamlanır tamamlanmaz, Türkiye’ye F-16 satışı konusunda Kongre’ye resmi bildirimde bulunmak niyetinde olduklarını belirtti.

VOA Türkçe’ye bilgi veren Amerikalı bir yetkili, Başkan Joe Biden’ın hem Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun başkanı ve kıdemli üyelerine hem de Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun başkanları ve kıdemli üyelerine mektup gönderdiğini söyledi.

Mektubun içeriğine değinen Amerikalı yetkiliye göre Başkan Biden, TBMM’nin İsveç’in NATO’ya katılım protokollerini onaylanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yetkiliye göre Başkan Biden mektupta, “bu süreç tamamlanır tamamlanmaz Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin Kongre’ye resmi bildirimde bulunmak niyetinde oldukları'' konusunda ilgili komisyonların başkanları ve kıdemli üyelerini bilgilendirdi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, "Başkan Biden, bugün Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerinin başkan ve üyelerine, Türk Parlamentosu'nun İsveç'in NATO'ya giriş protokollerini onaylamasını memnuniyetle karşılayan ve (Türkiye'deki) bu süreç tamamlanır tamamlanmaz yönetiminin Türkiye'ye F-16'ların satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirim yapma niyetini ifade eden bir mektup gönderdi." dedi.

ABD'li yetkili ayrıca, "Başkan, Kongre'yi, F-16'ların satışını geciktirmeden süreci ilerletmesi konusunda teşvik etti" değerlendirmesini de yaptı.