Politika

Irak İçişleri Bakanı: Kerkük'te güvenliği federal polis üstlenecek

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kürdistan Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri güvenlik emniyet Kerkük

HABER MERKEZİ 

Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şemmeri, gelecekte federal polisin, Kerkük’ün merkezi ve Hawice ilçesinin güvenliğinden sorumlu olacağını belirtti.

Abdulemir Şemmeri, bugün 25 Ocak’ta Kerkük kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

“Sonraki aşamada Kerkük ve Hawice’nin sorumluluğunu Federal Polis Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı üstlenecek.” diyen Bakan Şemmeri, Kerkük'ün merkezine güvenlik kameralarının yerleştirilmesi ile ilgili projelerin tamamlanması için Kerkük Valisi Rakan Cuburi ile anlaştıklarını bildirdi.

Bakanı Şemmeri, gelecekte Kerkük ve Irak'ın diğer vilayetlerindeki kontrol noktalarındaki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına daha fazla önem göstereceklerini kaydetti.

16 Ekim 2017'de Irak ordu güçleri ile Haşdi Şabi'nin Kerkük’e saldırısından sonra ordu güçleri kent merkezindeki güvenlik durumunun sorumluluğunu üstlendi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin oluşturduğu hükümetin gündemine göre Kerkük'te güvenlik yetkisinin devredilmesi ve kentteki bileşenleri içeren bir polis gücü oluşturulması sürecinin tamamlanması gerekli.

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