Kuzey Kore yeni bir stratejik seyir füzesi denedi

HABER MERKEZİ

Kuzey Kore'nin geliştirilmekte olduğu "Bulhwasal-3-31" isimli yeni tip stratejik seyir füzesinin ilk test atışının yapıldığı duyuruldu.

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kuzey Kore Füze Genel İdaresi, yeni tip stratejik seyir füzesi "Bulhwasal-3-31"in ilk deneme atışını yaptı.

Füze Genel İdaresi, atışların, silah sistemi geliştirme süreci içerisinde rutin ve zorunlu bir faaliyet olduğunu bildirdi.

Test atışının komşu ülkenin güvenliği üzerinde olumsuz etkisinin olmadığı bilgisi verildi.