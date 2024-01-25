Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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türkiye Merkez Bankası dolar TL

HABER MERKEZİ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'ten yüzde 45'e çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.

Karara göre banka, politika faizini 250 baz puan artırarak, yüzde 45 seviyesine yükseltti. Piyasa beklentisi, faizin 250 baz puan artırılması yönündeydi.

Bankanın karar metninde, "Parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadesi yer aldı ve böylelikle banka 'bekle-gör' dönemine geçti.

Merkez Bankası, haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er ve aralıkta 250 baz puan olmak üzere 7 toplantıda, toplam 3 bin 400 baz puan faiz artırmıştı.

Merkez Bankasının ocak ayı faiz kararının ardından dolar/TL 30,29 ve euro/TL 33,07 seviyesinde işlem görüyor.

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