Ali Tatar: Türkiye ile PKK arasındaki sorunların çözümü Kürdistan Bölgesi’nde değil

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Duhok Valisi Ali Tatar, Türkiye ile PKK arasındaki sorunların çözümünün Kürdistan Bölgesi’nde olmadığını belirterek, “Sorunlarını geldikleri yere götürsünler.” dedi.

Ali Tatar, bugün K24’e yaptığı açıklamada, Türkiye ile PKK arasında Kürdistan Bölgesi sınırlarında devam eden çatışmalara değindi.

“Türkiye ile PKK arasındaki sorunların çözümü Kürdistan Bölgesi’nde değil, sorunlarını geldikleri yere götürsünler.” diyen Ali Tatar, Türk hükümeti ve PKK'ye, Kürdistan Bölgesi halkına ait yerleri çatışma alanı olarak kullanmamaları çağrısında bulundu.

Vali Tatar, “Bu savaş bizim savaşımız değil, savaş alanı bellidir. Lütfen insanlarımızı çatışmaların mağduru yapmayın.” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı, dün, PKK medyasının Duhok’un Amedi ilçesinde, Peşmerge Güçlerinin kendilerine saldırı düzenlediğine dair asılsız haberler yayınladığı konusunda bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, “Buradan Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına ve tüm dünyadaki Kürtlere duyurmak isteriz ki bugün PKK savaşçıları, Türkiye’nin onlarca kilometre uzaklıktaki Amedi bölgesinde, Kürdistan Bölgesi’nin resmi ve anayasal kurumlarına saygı duymadan, Zerevani güçlerinin kontrol noktasına geçmiş, ardından aynı noktaya füzeyle saldırmıştır. Peşmerge Zerevani güçleri de kendilerini savunmuştur.” ifadeleri yer almıştı.

PKK’nin söz konusu girişiminin, “bölgenin huzuru ile güvenliğini yok etmeye yönelik saldırı ve eylemlerden biri” olduğu kaydedilen açıklamada, “Malesef, Kürdistan Bölgesi’ne karşı bölgesel komplonun bir parçası olmuşlardır.” sözleri kullanılmıştı.