Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin bilgi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşıldı.

Bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 16.04'de 13,93 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Malatya ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

AFAD taradından yapılan açıklamada, saha tarama çalışmalarının devam etmekte olup, ilgili ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu depremle ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur."

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.