Şivan Perwer’den İran’ın Erbil saldırısına tepki: Asla boyun eğmeyeceğiz

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Kürt şarkıcı, İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınayarak, "İran'ın yaptığı bir haksızlıktır, tüm dini ve insani değerlere aykırıdır." dedi.

Sanatçı Şivan Perwer, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü Kurdistan24'e İran Devrim Muhafızlarının Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İran’ın Erbil saldırısının, tüm dini ve insani değerlere aykırı olduğunu kaydeden Perwer, “Kürt hakını gasp etmeye hakları yok, Kürt milletine saygı duyacak vicdanları, merhametleri, insanlıkları yok. Bizi parçaladılar, şehirlerimize, mahallelerimize ve evlerimiz üzerine bomba yağdırıyorlar, bu çok büyük bir haksızlık, bu adaletsizliği kimse kabul edemez.” ifadelerini kullandı.

Kürt milletini birliğe çağıran Perwer, “Ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin asla boyun eğmeyeceğiz. Biz kimsenin hakkını ihlal etmedik, her zaman bizim haklarımız ihlal edildi. Çocuklarımızı katlediyorlar, şehirlerimizi bombalıyorlar, Kürt milletine bunu yapmaya hakları yok. Allah’a inançları varsa Allah’tan korksunlar.” dedi.