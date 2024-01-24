Kültür-Sanat

Şivan Perwer’den Erbil saldırısına tepki: Asla boyun eğmeyeceğiz

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kürdistan Şivan Perwer İran Erbil füze saldırısı

HABER MERKEZİ

Kürt şarkıcı, İran’ın Erbil’de sivilleri balistik füzelerle hedef aldığı saldırıları kınayarak, "İran'ın yaptığı bir haksızlıktır, tüm dini ve insani değerlere aykırıdır." dedi.

Sanatçı Şivan Perwer, İran Devrim Muhafızlarının Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarına ilişkin Kurdistan24'e açıklama yaptı.

İran’ın Erbil saldırısının, tüm dini ve insani değerlere aykırı olduğunu kaydeden Perwer, “Kürt hakkını gasp etmeye hakları yok, Kürt milletine saygı duyacak vicdanları, merhametleri, insanlıkları yok. Bizi parçaladılar, şehirlerimiz, mahallelerimiz ve evlerimiz üzerine bomba yağdırıyorlar, bu çok büyük bir haksızlık, bu adaletsizliği kimse kabul edemez.” ifadelerini kullandı.

Kürt milletini birliğe çağıran sanatçı Perwer, “Ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin asla boyun eğmeyeceğiz. Biz kimsenin hakkını ihlal etmedik, her zaman hakkımız ihlal edildi. Çocuklarımızı katlediyorlar, şehirlerimizi bombalıyorlar, Kürt milletine bunu yapmaya hakları yok. Allah’a inançları varsa Allah’tan korksunlar.” dedi.

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