Başbakan Barzani, Kakeyi Kürtlerin bayramını kutladı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kakeyilerin dini bayramı Qewiltas’ı (Yarların Üç Gecesi) kutladı.

Başbakan Mesrur Barzani, 25 Ocak Perşembe günü yayımladığı mesajda, “Qewlitas Bayramı vesilesiyle Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Kakeyi kardeşlerimizi en içten şekilde kutluyorum. Bayramı huzur içinde geçirmelerini umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Kakeyilerin Kürdistan halkının asli unsurlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, “Kakeyilerin Kürdistan halkının mücadele ve bedellerinde belirgin ve önemli rollerini saygıyla anımsatıyoruz, haklarının korunacağına vurgu yapıyoruz.” denildi.