Başkan Barzani’den Kakeyilere kutlama mesajı

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Başkan Mesud Barzani, Kakeyi Kürtlerin Qewlitas (Yarların Üç Gecesi) Bayramını kutlayarak, Kürdistan halkının birlikte yaşam kültürünün güçlendirilmesi ve bileşenlerin taleplerinin desteklenmesi konusunda vurgu yaptı.

Başkan Barzani, 25 Ocak Perşembe günü yayımladığı mesajda, “Qewlitas Bayramı vesilesiyle Kürdistan ve dünyadaki tüm Kakeyi kardeşlerimizi kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kürdistan halkının birlikte yaşam kültürünün güçlendirilmesini ve bileşenlerin taleplerinin desteklenmesini vurgulayan Barzani, “Kürdistan'daki tüm dini ve etnik grupların her zaman bayramlarını huzur ile mutluluk içinde geçirmelerini umuyorum.” dedi.