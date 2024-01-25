MGK Bildirisi: “Irak'la PKK'ye karşı somut adımlar atacağız”

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu, yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara kararlılıkla devam ederek, Irak'la “terör örgüte” karşı somut adımlar atılacağına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan, 3 saat 45 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Tükiye’nin "Irak'la terör örgütleriyle mücadele konusunda somut adımlar atacağı" belirtilen bildiride, “Ülkemiz için tehdit teşkil eden tüm terör örgütlerini ve uzantılarını, zaman ve mekan ayrımı gözetmeksizin hedef almaya devam edeceğiz.” denildi.

Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı milli güvenlik siyasetinin, “proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağının altı çizildiği” kaydedilen bildiride, “Kızıldeniz'deki son gelişmeler değerlendirilmiş, küresel istikrara yönelik menfi tesirleri bulunan mevcut durumun çözüme kavuşturulmasının önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye'nin mevcut riskleri bertaraf etmeyi amaçlayan yaklaşım ve uygulamalarını Montrö rejimi çerçevesinde titizlikle sürdürerek muhafaza edeceği ifade edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

"İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları sürdürmesinin, bölgedeki barış ile güvenlik ortamıyla hassas dengelerin telafisi mümkün olmayacak şekilde bozulmasına ve çatışmaların yayılmasına sebep olacağı" kaydedilen bildiride, “Türkiye’nin; Gazze’de akan kanın durdurulması, insani yardımların kesintisiz ve engelsiz ulaştırılması, 1967 sınırları temelinde adil ve kalıcı barışın sağlanması ve uluslararası sistemin reforme edilmesiyle ilgili ısrarlı ve kararlı tutumunu sürdüreceği ifade edilmiştir." denildi.

Toplantıda, savunma sanayideki başarıların yanı sıra uzayda atılan adımlarla taçlandırılan bilim ve teknolojideki atılımların, kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.