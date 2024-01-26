Politika

Başkan Barzani: Irak ile ABD arasındaki müzakerelerin yeniden başlamasını destekliyoruz

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Başkan Mesud Barzani
Başkan Mesud Barzani
kürdistan Mesud Barzani Irak ABD müzakere

HABER MERKEZİ

Başkan Mesud Barzani, federal hükümetin tutumunu ve Irak Dışişleri Bakanlığının ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki açıklamasını desteklediklerini söyledi.

Başkan Barzani konuyla ilgili yayımladığı mesajda, “Muhammed Şiya Sudani başkanlığındaki federal hükümetin tutumunu ve Irak Dışişleri Bakanlığının, terörle mücadeyi garanti altına almak ve ülkenin güvenliğini dış saldırılardan korumak amacıyla, askeri ile güvenlik konuları çerçevesinde gelecekteki ilişkilerini şekillendirmek amacıyla ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki açıklamasını destekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Barzani açıklamasında, müzakerelerin Irak ile ABD arasında ortak çıkarlara dayalı dengeli bir ilişki kurmanın tek yolu olduğunu da ekledi.

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