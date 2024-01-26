Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi, Irak ile ABD arasındaki anlaşmayı destekliyor

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, federal hükümet ile ABD yönetimi arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Başkan Barzani, federal hükümet ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Federal hükümet ile ABD yönetimi arasındaki Yüksek Askeri Komitenin (HMC) çalışmalarının yeniden başlatılmasına ve ikili ilişkiler ile siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ortak iş birliğine ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Kürdistan Bölgesi’nin, söz konusu anlaşmayı desteklediği belirtilen açıklamada, “Ülkenin barışını, güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini korumaya, ortak çıkarlara dayalı ilişkileri geliştirmeye yardımcı olacaktır.” denildi.