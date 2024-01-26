Washington: Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki müttefiklerimizi desteklemeye devam edeceğiz

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ABD, dün gece Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırıyı kınayarak, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki müttefiklerine destek vermeye devam edeceğine vurgu yaptı.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Altyapının hasar görmesine ve milyonlarca vatandaşın elektriksiz kalmasına neden olduğu Kürdistan Bölgesi'ndeki Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırıyı kınıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Romanowski, açıklamasının devamında, “Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki müttefiklerimizi desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Kor Mor gaz sahasına 25 Ocak'ta silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenmişti. SİHA’nın sahadaki akaryakıt deposuna isabet etmesi sonucu yangın çıkmıştı. Saldırının ardından elektrik kesintisi meydana gelmişti.

2007’de kurulan ve Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesinde bulunan Kor Mor gaz sahası BAE merkezli Dana Gas şirketi tarafından işletiliyor.