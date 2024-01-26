Politika

Washington: Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki müttefiklerimizi desteklemeye devam edeceğiz

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kor Mor gaz sahası Washington Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

ABD, dün gece Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırıyı kınayarak, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki müttefiklerine destek vermeye devam edeceğine vurgu yaptı.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Altyapının hasar görmesine ve milyonlarca vatandaşın elektriksiz kalmasına neden olduğu Kürdistan Bölgesi'ndeki Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırıyı kınıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Romanowski, açıklamasının devamında, “Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki müttefiklerimizi desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Kor Mor gaz sahasına 25 Ocak'ta silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenmişti. SİHA’nın sahadaki akaryakıt deposuna isabet etmesi sonucu yangın çıkmıştı. Saldırının ardından elektrik kesintisi meydana gelmişti.

2007’de kurulan ve Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesinde bulunan Kor Mor gaz sahası BAE merkezli Dana Gas şirketi tarafından işletiliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv