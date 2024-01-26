İngiltere Kralı, hastaneye kaldırıldı

HABER MERKEZİ

İngiltere Kralı 3. Charles’ın hastaneye kaldırıldığı ve prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceği bildirildi.

The Sun gazetesinin haberine göre bu sabah yerel saatle 08.30'da hastaneye kaldırılan Kral 3. Charles’ın prostat ameliyatı olması planlanıyor.

Kasım ayında 75 yaşına giren Kral Charles'ın sağlık durumuna ilişkin geçen hafta Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kralın iyi huylu prostat büyümesi tedavisi için düzeltici bir prosedürden geçirileceği ifade edilmişti.

3. Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından, 10 Eylül 2022'de İngiltere Kralı olarak ilan edilmişti.