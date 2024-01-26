Fransa, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırıyı kınadı

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Fransa'nın Irak Büyükelçisi Eric Chevalier, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınayarak, bunun Irak'ta istikrarsızlığa yol açacağını söyledi.

Fransa'nın Irak Büyükelçisi Chevalier, saldırıyla ilgili sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınıyoruz, bu tür saldırılar, Irak'ta istikrarsızlığa yol açacak.” ifadesini kullandı.

Communiqué de l'ambassade de France en Irak pic.twitter.com/XL5tuQNLuD — La France en Irak (@FranceBagdad) January 26, 2024

Kor Mor gaz sahasına 25 Ocak'ta silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenmişti. SİHA’nın sahadaki akaryakıt deposuna isabet etmesi sonucu yangın çıkmıştı. Saldırının ardından elektrik kesintisi meydana gelmişti.

2007’de kurulan ve Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesinde bulunan Kor Mor gaz sahası BAE merkezli Dana Gas şirketi tarafından işletiliyor.