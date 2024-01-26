Politika

Fransa, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırıyı kınadı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kor Mor gaz sahası
Kor Mor gaz sahası
kürdistan Fransa Kor Mor gaz sahası Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Fransa'nın Irak Büyükelçisi Eric Chevalier, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınayarak, bunun Irak'ta istikrarsızlığa yol açacağını söyledi.

Fransa'nın Irak Büyükelçisi Chevalier, saldırıyla ilgili sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınıyoruz, bu tür saldırılar, Irak'ta istikrarsızlığa yol açacak.” ifadesini kullandı.

Kor Mor gaz sahasına 25 Ocak'ta silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlenmişti. SİHA’nın sahadaki akaryakıt deposuna isabet etmesi sonucu yangın çıkmıştı. Saldırının ardından elektrik kesintisi meydana gelmişti.

2007’de kurulan ve Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesinde bulunan Kor Mor gaz sahası BAE merkezli Dana Gas şirketi tarafından işletiliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv