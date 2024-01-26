Politika

Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile görüştü

author_image Kurdistan24 -Türkçe
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
türkiye hakan fidan David Cameron Türkiye görüşme İngiltere

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Bakan Fidan, bugün (26 Ocak 2024) İngiltere’de İngiliz mevkidaşı Cameron ile bir araya geldi.

Basına kapalı olan görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınırken, heyetler arası görüşme ise çalışma yemeği formatında gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Orta Doğu’da kalıcı barış için Gazze’de tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinildi.

Cameron ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karadeniz’in güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayi olmak üzere, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını yineledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv