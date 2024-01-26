Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile görüştü

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Bakan Fidan, bugün (26 Ocak 2024) İngiltere’de İngiliz mevkidaşı Cameron ile bir araya geldi.

Basına kapalı olan görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınırken, heyetler arası görüşme ise çalışma yemeği formatında gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Orta Doğu’da kalıcı barış için Gazze’de tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinildi.

Cameron ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karadeniz’in güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayi olmak üzere, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını yineledi.