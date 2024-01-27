ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye F-16 satışına onay

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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongreye resmi bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, Bakanlığın, Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongreye gönderdiği bilgisine yer verildi.

"Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşık 23 milyar dolar değerinde F-16 alımı ve modernizasyonu ve ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi." ifadelerine yer verilen açıklamada, Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının ilgili sertifikasyonu bugün Kongre'ye ilettiği kaydedildi.

Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğu belirtilirken, Ankara'ya 40 yeni F-16 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin yanı sıra ilgili ekipmanların temin edileceği kaydedildi.

Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongreden itiraz gelmemesi gerekiyor.

Ayrıca, yabancı ülkelere silah satışlarında denetim görevi olan Senato Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Ben Cardin, Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceğini açıkladı.

ABD Kongresinin satışı değerlendirmesi için 15 günlük yasal süre bulunuyor, bu süre zarfında itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşmiş olacak.

Söz konusu süre, ilgili yasaya göre NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor.