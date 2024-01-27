Kanada'nın Türkiye'ye "İHA yasağını" kaldıracağı açıklandı

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Kanada'nın, İsveç’in NATO üyeliğine onay sürecini tamamlamasından ardından Türkiye’ye insansız hava araçlarının (İHA) ihracatını yeniden başlatacağı bildirildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, 2020'de askıya alınan İHA parçaları ihracatının “kullanıldıkları yerler konusunda daha fazla şeffaflık sağlanması karşılığında” anlaşma sağlandığını dile getirdi.

Kaynaklar, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili onay belgelerini ABD'ye teslim etmesiyle beraber Kanada'nın ihracat kısıtlamalarını kaldırmak üzere harekete geçeceğini kaydedildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod ise ihracat kontrollerinin yürürlükte olduğunu ancak Ottava'nın NATO müttefiki statüsü göz önüne alındığında “Türkiye ile sorunu çözmeyi” hedeflediğini söyledi.

MacLeod, "Kanada ve Türkiye ikili, ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda samimi görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor." dedi.

Reuters'ın aktardığıan göre, Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.