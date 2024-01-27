Irak Parlamentosu başkanının bugün de belirlenmeyeceği ön görülüyor

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Irak Parlamentosunun yeni başkanını seçmek üzere bugün toplanması planlanıyordu ancak, milletvekillerinin çoğunun hazır bulunmaması nedeniyle toplantının ertelenmesi büyük olasılık.

Kurdistan24’ün Bağdat muhabiri Şıvan Cebar’ın aktardığı bilgilere göre Irak Parlamentosunun yeni başkanını seçmek üzere bugün toplanması planlanmasına rağmen milletvekillerinin çoğu parlamentoda hazır bulunmadı.

Şii partilerin çoğunun Şaalan Kerim’in adaylığını reddetmesi, Sünni tarafların bir aday üzerinde anlaşmaya varamaması gibi nedenler dolayısıyla oturum gerçekleştirilse bile sonuca bağlanması zor.

Irak Parlamentosu, 14 Kasım 2023'te mahkeme kararıyla Parlamento Başkanlığı koltuğunu kaybeden Muhammed Halbusi'nin yerine geçecek yeni isim için 13 Ocak 2024’te oturum düzenlendi ancak, hiçbir aday yeterli oy oranına ulaşamadığı için yeni başkanının seçimi için erteleme kararı alındı.

Ertelenen oturumun bugün saat 11.00’de gerçekleştirilmesi planlanıyordu.