Ölümcül beyin tümörlerine kan testiyle teşhis konulabilecek

HABER MERKEZİ

İngiltere'de Imperial College London'ın bir parçası olan Beyin Tümörü Araştırma Mükemmeliyet Merkezinin bir araştırması, yeni bir kan testinin, ölümcül beyin tümörlerinin teşhisine yardımcı olabileceğini buldu.

Sözcü'nün aktardığına göre uzmanlar, bu yöntemin, çoğu beyin tümörünü teşhis etmek için kullanılan riskli cerrahi ihtiyacını azaltırken teşhis ve tedaviyi hızlandırabileceğini iddi ediyor.

Uzmanlar, kullanılan sıvı biyopsinin özellikle erişilemeyen beyin tümörleri olan hastalar için faydalı olacağını, böylece tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlayabileceklerini vurguladı.

20 ay önce glioblastoma olarak bilinen agresif bir beyin tümörü teşhisi konan 37 yaşındaki Antiques Roadshow sunucusu Theo Burrell, testin hastalar için "hayat değiştirme" potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Uluslararası Kanser Dergisinde yayınlanan bulguların önemli olduğunu söyleyen araştırmacılar, glioblastomalı hastaların yüzde 1'inden azının on yıldan fazla yaşadığını ve erken teşhisin önemli olduğunu kaydetti.