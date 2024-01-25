Politika

Başkan Barzani, şehit Peşraw Dizayi’nin yakınları ile görüştü

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kürdistan Başkan Mesud Barzani İran Erbil saldırı

HABER MERKEZİ 

Başkan Mesud Barzani, İran saldırısında şehit olan Peşraw Dizayi’nin aile yakınlarıyla bir araya gelerek, başsağlığı dileklerinde bulundu.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre İran Devrim Muhafızlarının şehit Peşraw Dizayi'nin evine düzenlediği, kendisi ve 11 aylık kızı Jina'nın şehit olması, eşi ve oğullarının yaralanmasıyla sonuçlanan haksız füze saldırısının ardından Başkan Barzani, bugün, Salahaddin'de şehit Dizayi'nin aile yakınlarıyla bir araya geldi.

Dizayi’nin ailesine taziye ve geçmiş olsun dileklerini yeniden ileten Başkan Barzani, saldırının Peşraw Dizayi'ni ailesi ve Kürdistan halkına karşı yapılan büyük bir zulüm olduğuna dikkat çekti.

Görüşmede, Kürdistan'ın emektar kişiliği ve mücadelecisi Muhsin Dizayi, ilk günden itibaren Başkan Barzani'ye verdiği destek ve tutumu ve cenaze töreninde bulunmasından dolayı da Başkan Barzani'ye teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Aynı görüşmede, Abdullah Mecid Dizayi, kendisi, ailesi ve şehit Peşraw’ın üç kardeşi adına, Başkan Barzani’ye gösterdiği özenden dolayı takdirlerini dile getirerek, Kürt halkının refahı ve hizmeti için şehit Peşraw Dizayi’nin yolundan devam edeceklerinin sözünü verdi.” ifadelerine yer verildi.

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