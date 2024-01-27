Oy pusulasındaki sıralama belli oldu

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Türkiye’de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yerini belirlemek için yapılan kura çekimine göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) oy pusulasında 1. sırada yer alacak.

31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimlerine katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı.

Kura çekiminden önce konuşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti tespit edildiğini ancak Yenilik Partisi'nin seçime katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

Toplam35 partinin katıldığı kura çekimi sonucu AK Parti, oy pusulasında ilk sırada yer alırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 18'inci sırada yer aldı.

Oy pusulasının sıralaması şöyle:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

2- İYİ Parti

3 - Sol Parti

4 - Büyük Birlik Partisi

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti (DSP)

8- Yeniden Refah Partisi

9- Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10- Türkiye Komünist Partisi

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi

14- Türkiye Komünist Hareketi

15- Bağımsız Türkiye Partisi

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

19- Emek Partisi

20- HÜDA-PAR

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

28- Adalet Partisi

29- Genç Parti

30- Aydınlık Demokrasi Partisi

31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)

33- DEVA Partisi

34- Saadet Partisi

35- Vatan Partisi