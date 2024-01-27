CHP’li Tan: ABD, Erdoğan’ın ıslak imzasının aslını görmek istedi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Namık Tan, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından gelen F-16 adımına ilişkin, "Türkiye’nin itibarı yerlerde sürünüyor." dedi.

TBMM'nin 24 Ocak'ta İsveç'in NATO üyeliğine destek veren kararını onaylamasından bir gün sonra karar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kararın Erdoğan tarafından da onaylanmasının ardından gözler Ankara-Washington arasında işleyecek sürece çevrilmişti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Reuters’a yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığının Kongre’ye F-16 konusunda resmi bildirimi yapması için belgelerin Washington’a teslim edilmesini bekleyeceğinin sinyallerini vermişti.

CHP Milletvekili ve eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tan, "skandal" diye değerlendirdiği süreci şöyle özetledi:

"İsveç’in NATO üyeliğini TBMM kararıyla, Cumhurbaşkanı onayıyla, Resmi Gazete’de yayınlamamız yeterli görülmediği için ABD Kongresi Cumhurbaşkanı imzasının ıslak imzalı aslını görmek ve emin olmak istedi.

Uçakla New York’a koşturulan imzalı belge Kongreye ulaşınca, F16 satışının önündeki engel kalktı."

"Türkiye’nin itibarı yerlerde sürünüyor. Resmi süreçlere bile güven/itibar kalmadı" diyen Tan, tepkisini "Daha fazla aşağılanmamız, horlanmamız mümkün olabilir mi? 'Dünyaya ayar verirken', sürekli 'ayar verilen ülke' haline düşmekten utanç duymuyor muyuz?" sözleriyle sürdürdü.