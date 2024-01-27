Dünya'ya 97 ışık yılı uzaklıkta "su" bulundu

HABER MERKEZİ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan gökbilimciler, Dünya'dan 97 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegende su molekülleri buldu.

Şimdiye kadar gözlemlenen en küçük ötegezegen olan ve "GJ 9827d" olarak adlandırılan ötegezegenin atmosferinde bu buharı tespit edildi.

NASA'nın konuya ilişkin açıklamasında, çapı Dünya'nın yaklaşık iki katı olan ötegezegendeki keşfin, "potansiyel bir gösterge görevi gördüğü" belirtildi.

Ancak araştırma ekibi, Hubble'ın hidrojen bakımından zengin bir atmosfer içindeki su buharı izlerini mi yakaladığını yoksa ev sahibi yıldızın GJ 9827d'nin orijinal hidrojen ve helyum atmosferini buharlaştırması nedeniyle gezegenin su bakımından zengin bir atmosfere mi sahip olduğunu söyleyemiyor.

Montreal Üniversitesi Trottier Dış Gezegenler Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Björn Benneke, "Bu, su açısından zengin atmosfere sahip bu gezegenlerin diğer yıldızların etrafında var olabileceğini atmosferik bir tespit yoluyla doğrudan gösterebileceğimiz ilk sefer olacak" dedi. Çalışmanın yazarlarından Laura Kreidberg ise, "Bu kadar küçük bir gezegende su bulunması bir dönüm noktasıdır." dedi.