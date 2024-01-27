Irak Parlamento başkanının seçimi için yeni tarih belirlendi

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Irak Parlamentosu yeni başkanının seçimi, önümüzdeki pazartesi gününe ertelendi.

Kurdistan24’ün Bağdat muhabiri Şıvan Cebar’ın sabah saatlerinde aktardığı bilgilere göre Irak Parlamentosunun yeni başkanını seçmek üzere bugün toplanması planlanmasına rağmen milletvekillerinin çoğu parlamentoda hazır bulunmadı.

Şii partilerin çoğunun Şaalan Kerim’in adaylığını reddetmesi, Sünni tarafların bir aday üzerinde anlaşmaya varamaması gibi nedenler dolayısıyla oturum gerçekleştirilse bile sonuca bağlanması zor görünüyordu.

Irak Parlamentosu bugün oturumun ilk maddesi olan başkan seçimi için oylama yapmak üzere toplandı. Oturum, önümüzdeki pazartesi gününe ertelendi.

Irak Parlamentosu, 14 Kasım 2023'te mahkeme kararıyla Parlamento Başkanlığı koltuğunu kaybeden Muhammed Halbusi'nin yerine geçecek yeni isim için 13 Ocak 2024’te oturum düzenlendi ancak, hiçbir aday yeterli oy oranına ulaşamadığı için yeni başkanının seçimi için erteleme kararı alındı.