Sêmêl'deki yangında yaralananlardan 3'ü öldü

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Duhok'un Sêmêl ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralananlarda 3’ü hayatını kaybetti.

Birkaç gün önce Sêmêl ilçesindeki bir evde gaz sobasının patlaması sonucu evde yangın çıktı. Olayda evde bulunan 7 kişilik ailenin tamamı yaralandı.

Yaralılar, tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Duhok Sivil Savunma Sözcüsü Bewar Abdulaziz, K24’e yaptığı açıklamada, yaralanan 7 kişiden 3’ünün yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sözcü Abdulaziz, hayatta kalan 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği ve bazılarının durumlarının stabil olduğunu aktardı.