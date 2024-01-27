Sêmêl'deki yangında yaralananlardan 3'ü öldü
HABER MERKEZİ
Duhok'un Sêmêl ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralananlarda 3’ü hayatını kaybetti.
Birkaç gün önce Sêmêl ilçesindeki bir evde gaz sobasının patlaması sonucu evde yangın çıktı. Olayda evde bulunan 7 kişilik ailenin tamamı yaralandı.
Yaralılar, tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Duhok Sivil Savunma Sözcüsü Bewar Abdulaziz, K24’e yaptığı açıklamada, yaralanan 7 kişiden 3’ünün yaşamını yitirdiğini belirtti.
Sözcü Abdulaziz, hayatta kalan 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği ve bazılarının durumlarının stabil olduğunu aktardı.