Gabar Dağı’nda 15 günlük yasak

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Şırnak merkez ve Güçlükonak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı’na girişler 15 günlüğüne yasaklandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açılamada Gabar Dağı’nın “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, kararın 26 Ocak (dahil) 2024 - 09 Şubat (dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle geçerli olacağı kaydedildi.

Karar kapsamından Gabar Dağı ve çevresi “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi.

Daha önce de aynı bölge iki kere 15 gün süreyle giriş çıkışlara yasaklanmıştı.