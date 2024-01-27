Sağlık

ABD Savunma Bakanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

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Lloyd Austin
Lloyd Austin
ABD Prostat kanseri ABD Beyaz Saray Lloyd Austin

HABER MERKEZİ 

Prostat kanseri teşhisiyle hastaneye kaldırılmasını Beyaz Saray ile Kongreye haber vermediği gerekçesiyle tartışmaların odağına oturan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Walter Reed Askeri Hastanesindeki doktorlar, dün, Bakan Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Doktorlar, Austin'i kontrol randevusunda gördüklerini ve prostat kanseri iyileşme sürecinin mükemmel ilerlediğini aktardı.

Planlanan fizik tedavi ve prostatektomi sonrası düzenli takip randevularının dışında başka tedaviye ihtiyaç duyulmayacağını bildirildi.

Austin'in, 22 Aralık 2023'te gizlice hastaneye kaldırılması ve sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray ile Kongre düzeyinde bilgilendirme yapmaması krize neden olmuştu.

Kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçiren Austin, ertesi gün evine gönderilmiş ancak daha sonra çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Austin'in hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Hastaneden 15 Ocak'ta taburcu edilen Austin, o tarihten bu yana evinden çalışıyor. Austin'in Pentagon'daki ofisine ne zaman döneceği ise bilinmiyor.

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