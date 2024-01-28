Tren ile beton mikseri çarpıştı: 1 yaralı
HABER MERKEZİ
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treni hemzemin geçitte beton mikserine çarptı, kazada mikserin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.
İstanbul-Sofya seferini yapan 80 yolcunun bulunduğu E68009 sefer sayılı yolcu treni hemzemin geçitten karşıya geçen beton mikserine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği mikser, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan mikser sürücüsü, ilçede özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yolcu treni ve beton mikserinde hasar meydana gelirken, demiryolu kısa süre ulaşıma kapandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.