Yaşam

Kars ve Batman'da 230 köy yolu ulaşıma kapandı

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kürdistan Kars Batman kar yağışı

HABER MERKEZİ 

Kars’ta etkili olan kar yağışı edeniyle merkez ve 7 ilçeye bağlı 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars’ta bir süredir aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle il merkezinde 13, Akyaka’da 6, Arpaçay’da 19, Digor’da 9, Kağızman’da 40, Sarıkamış’ta 17, Selim’de 6 ve Susuz’da ise 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Batman’da da 26 Ocak itibariyle aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı 110 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı ve Armutlu grup köy yolları ile Sason ilçesine bağlı Derince, İncesu, Kaşyayla, Dörtbölük grup köy yolları ile Yücebağ beldesine bağlı köy ve mezra yolları ulaşıma kapandı.

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