Birçok ülke UNRWA’ya finansal desteği kesti

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İsrail’in bazı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının Hamas’a destek verdiği yönündeki iddiaları üzerine bazı ülkeler ajansa desteğini kesti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ajansın tam personellerine ait bilgilerin yer aldığı bir listenin her yıl İsrail de dahil olmak üzere bağışçı ülkelere sunulmasına rağmen birçok ülkenin yardımlarını askıya aldığını belirtti.

İsrail’in iddialarında adı geçen personellerin görevden alındığını söyleyen Lazzarini, Birleşmiş Milletlerin (BM) bu konuda bilgilendirildiğini kaydetti.

İddialar üzerine Finlandiya, Avustralya, İngiltere,İtalya, Almanya, Finlandiya, Kanada ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına ilişkin "makul bir karara" varmasının ertesi gününde bazı ülkelerin UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı aldığını hatırlattı.

Bu ülkelerin en kritik zamanda milyonlarca Filistinliyi toplu olarak cezalandırdığını belirten Albanese, bu ülkelerin Soykırım Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini ihlal ettiklerini de kaydetti.

Albanese, ajans'a finansal desteğini durdurduğunu açıklayan ülkeleri "soykırıma yardımcı olmakla" suçladı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ise İsrail’in bazı UNRWA çalışanlarının Hamas’a destek verdiği yönündeki iddialarına rağmen UNRWA’ya destek vermeye devam edeceklerini duyurdu.