Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi Temsilcileri Konferansı’nda

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Kürdistan Bölgesi Temsilcileri, Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla düzenlenen konferansta bir araya geldi.

Konferans, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Barzani’nin katılımıyla, bugün sabah saat 10.00’da Erbil’de başladı.

Kürdistan Bölgesi'nin 14 temsilcisi

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin 14 ülkede, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu Kabinesinin gündemi ve politikaları üzerinde çalışan temsilcileri bulunuyor.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi, daha önce K24’e yaptığı açıklamada, pek çok ülkede daha temsilcilik açmayı planladıklarını dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi'ndeki konsolosluklar

Kürdistan Bölgesi'nde 38'i Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olan 40'tan fazla ülkenin konsoloslukları ve temsilcilikleri bulunuyor.

Yalnızca İran İslam Cumhuriyeti'nin Erbil ve Süleymaniye'de konsoloslukları bulunmaktadır. İlk konsolosluklar Rusya ve İran tarafından 2007 yılında açıldı.

Uluslararası düzeyde ilişkilerin güçlendirilmesi

Kürdistan Bölgesi'nin ilişkilerinin uluslararası düzeyde güçlendirilmesi ve millileştirilmesi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu Kabinesinin öncelikleri arasında yer alıyor.

Dokuzuncu kabine göreve geldiğinde bir bakıma hükümetin gündeminin bu kısmını hayata geçirme konusunda büyük bir sorumlulukla karşı karşıya kaldı. Başbakan Mesrur ​​Barzani, en zor şartlarda bile uluslararası ve bölgesel ilişkileri doğru okumayı başarmış, 16 Ekim olaylarından sonra bile güçlü bir kararlılıkla uluslararası ilişkileri geliştirme yolunda ilerlemiştir.