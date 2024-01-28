Politika

Ukrayna: Silah alımında 40 milyon dolar yolsuzluk tespit edildi

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Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu
dünya Ukrayna yolsuzluk

HABER MERKEZİ 

Ukrayna Güvenlik Servisi, aralarında eski Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilisinin de bulunduğu 5 kişinin, silah alımında 40 milyon dolar yolsuzluk yaptığını açıkladı.

SBU, konuya ilişkin açıklamasında, yolsuzluğa karışanlar arasında Ukrayna'dan kaçmaya çalışırken gözaltına alınan eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Savunma Bakanlığı Askeri ve Teknik Politika, Silahlanma ve Askeri Teçhizat Geliştirme Dairesi'nin mevcut başkanı, paravan şirketin müdürü ve yardımcısı ile Slovakya'da kayıtlı şirketin denetim kurulu üyesinin bulunduğunu belirtti.

Şüphelilerin Ekim 2022’de 100 bin havan mermisi için sözleşme imzaladığı, ödemelerin peşin olarak alındığı, bazı fonların yurt dışına transfer edildiği ancak silahların temin edilmediği aktarıldı.

Açıklamada, “Anlaşmaların sonuçlarına göre, Aralık 2022'de mayın tedarik etmeye başlamayı taahhüt ettiler, ancak bugün itibariyle Savunma Bakanlığı yüzde 97'si ön ödemeli sözleşme için herhangi bir tedarik almadı.” ifadelerine yer verildi.

Yapılan operasyon kapsamında 21 milyon dolar paraya el konulduğunu kaydedilen açıklamada, “Failler, fonların bir kısmını yabancı bir şirketin hesabına, diğer kısmını ise bu tür ihtiyaçlar için tasarlanmamış bir hesaba aktardı. Soruşturma sırasında polis, çalınan paranın 818 milyon grivnasını ele geçirmeyi başardı. Şüpheliler, mal varlıklarına el konulmasıyla birlikte 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.” denildi.

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